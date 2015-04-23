桑德拉·布洛克被《人物》评为2015年全球最美女性

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约4月22日 - 奥斯卡奖得主桑德拉·布洛克（Sandra Bullock）周三被《人物》杂志评为2015年全球最美女性。
布洛克得知自己获此殊荣时一笑置之。“不，真的。我只想说，‘这太不可思议了’，”她对该杂志说。
50岁的布洛克称，她从身为5岁儿子路易斯的妈妈这一角色中发现了美。2010年，布洛克凭借电影《弱点》（The Blind Side）获得奥斯卡最佳女主角奖。
“真正的美朴实无华。尤其是在这个城里，不说‘哦，我想长成那样’太难了，”她说的是洛杉矶。“我发现最美的是那些不做作的人。”
过去曾被《人物》杂志评为全球最美女性的好莱坞明星包括露皮塔·尼永奥（Lupita Nyong'o）、格温妮丝·帕特洛（Gwyneth Paltrow）、珍妮弗·洛佩兹（Jennifer Lopez）和朱莉亚·罗伯茨（Julia Roberts）等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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