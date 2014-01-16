斯皮尔伯格荣登《福布斯》美国最具影响力名人榜首

路透1月15日 - 导演斯蒂文·斯皮尔伯格 (Steven Spielberg)周三荣登《福布斯》杂志美国最具影响力名人排行榜榜首。美国知名电视节目主持人奥普拉·温弗瑞(OprahWinfrey)位居榜眼。

斯皮尔伯格最新影片《林肯》去年荣获12项奥斯卡提名，其中包括最佳影片和最佳导演奖，全球票房收入2.75亿美元。

《福布斯》称参与调查者中有47%认为斯皮尔伯格是美国最具影响力的名人。

调查公司E-Poll的总裁GerryPhilpott说：“名人的‘影响力’分值显示出人们认为该名人是怎样影响公众和同行的。”该公司为《福布斯》进行了上述调查。

奥普拉今年59岁，去年以49%的分值登上榜首，今年她的支持率下降至45%，《福布斯》称有可能是因为她退出电视节目，转而经营有线电视OWN网所致。

《星球大战》系列电影制片人乔治·卢卡斯（George Lucas）排名第三。

美国导演朗·霍华德（Ron Howard）和马丁·西科塞斯（Martin Scorsese）分列该榜单第四和第五名。

榜单前十位的名人还包括在电视上走红的知名医生穆罕默德·奥兹(MehmetOz)、ABC电视记者芭芭拉·沃尔特斯（Barbara Walters）、摇滚乐队U2主唱波诺（Bono）。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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