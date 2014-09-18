泰勒·斯威夫特当选《人物》杂志2014年度最佳着装明星

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透9月17日 - 美国流行歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)周三被《人物》杂志评选为年度最佳着装明星。
进入该年度榜单前十位的明星还包括奥斯卡最佳女配角获得者露皮塔·尼永奥(Lupita Nyong'o) 、歌手珍妮弗·洛佩兹(Jennifer Lopez)和蕾哈娜(Rihanna)以及女演员艾玛·斯通(Emma Stone)和艾玛·沃特森(Emma Watson)。
新星科洛·格蕾斯·莫瑞兹(Chloe Grace Moretz)和出演《广告狂人》(Mad Men)的女演员琪兰·席普卡(Kiernan Shipka) 也进入榜单，分列第十和十一名。
电视剧《丑闻》(Scandal)的女演员凯莉·华盛顿(Kerry Washington)去年当选为最佳着装女性，但她今年未能入围。
《人物》杂志还选出了最佳着装的明星夫妻，歌手John Legend与其模特妻子Chrissy Teigen，乡村音乐夫妇Blake Shelton与Miranda Lambert，以及深夜脱口秀主持人塞斯·梅耶斯(Seth Meyers)与妻子Alexi Ashe入围。
完整榜单请点击：www.people.com/bestdressed（完）
编译：靳怡雯 发稿：王琛
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