好莱坞一代童星秀兰·邓波儿辞世

路透2月11日(记者 Eric M. Johnson) - 好莱坞一代童星秀兰·邓波儿（Shirley TempleBlack)周一夜间与世长辞，享年85岁。作为一名童星，秀兰·邓波儿在大萧条时期提振了美国人的士气，之后开创了作为美国外交官的第二职业生涯。

秀兰·邓波儿的家人周二在声明中表示，在家人和护工的陪伴下，秀兰·邓波儿当地时间晚10:57在加州伍德赛德家中“平静离去”。

声明称：“我们向她以演员和外交官身份作出的非凡成就致敬，最重要的是，她是一位我们深爱的母亲、祖母、曾祖母和相伴过55年的妻子。”

这位有着一头卷发、小小酒窝的童星曾在美国经济大萧条时期用她的歌声、舞蹈和演技成为美国人心目中的小甜心。

秀兰·邓波儿的童星生涯在12岁结束，21岁时告别电影界。

2006年她被授予美国演员工会(Screen Actors Guild)终身成就奖。

她还分别出任了美国驻加纳大使与驻捷克斯洛伐克大使。

美国前总统老布什称，作为一名童星和外交官，她都很优秀。

捷克政府也对秀兰·邓波儿大加称颂，称在1989-1992年期间担任美国驻捷克大使时，她成为捷克自由的象征之一。

演艺界人士也对她的离世深表哀悼，纷纷通过推特(Twitter)寄托哀思。

美国女演员米娅·法罗(Mia Farrow)在推特中写道：“秀兰·邓波儿在大萧条时期提振了全美国的士气。愿灵安眠！”

秀兰·邓波儿有过两段婚姻，她的第一段婚姻维持了5年，她与第二任丈夫CharlesBlack生活了超过50年，直到2005年他去世。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。