好莱坞一代童星秀兰·邓波儿辞世

全球金融：IMF官员称市场乐观情绪基于对未来政策计划的“良好”预期
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月11日 - 好莱坞一代童星秀兰·邓波儿（Shirley Temple Black)周一夜间与世长辞，享年85岁。作为一名童星，秀兰·邓波儿在大萧条时期提振了美国人的士气，之后开创了作为美国外交官的第二职业生涯。
秀兰·邓波儿的家人周二在声明中表示，在家人和护工的陪伴下，秀兰·邓波儿当地时间晚10:57在加州伍德赛德家中“平静离去”。
声明称：“我们向她以演员和外交官身份作出的非凡成就致敬，最重要的是，她是一位我们深爱的母亲、祖母、曾祖母和相伴过55年的妻子。”
这位有着一头卷发、小小酒窝的童星曾在美国经济大萧条时期用她的歌声、舞蹈和演技成为美国人心目中的小甜心。
秀兰·邓波儿的童星生涯在12岁结束，21岁时告别电影界。
2006年她被授予美国演员工会(Screen Actors Guild)终身成就奖。
她还分别出任了美国驻加纳大使与驻捷克斯洛伐克大使。
美国前总统老布什称，作为一名童星和外交官，她都很优秀。
捷克政府也对秀兰·邓波儿大加称颂，称在1989-1992年期间担任美国驻捷克大使时，她成为捷克自由的象征之一。
演艺界人士也对她的离世深表哀悼，纷纷通过推特(Twitter)寄托哀思。
美国女演员米娅·法罗(Mia Farrow)在推特中写道：“秀兰·邓波儿在大萧条时期提振了全美国的士气。愿灵安眠！”
秀兰·邓波儿有过两段婚姻，她的第一段婚姻维持了5年，她与第二任丈夫Charles Black生活了超过50年，直到他在2005年去世。(完)
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)负责金融系统稳定的主要官员周三表示，当前的市场乐观情绪是基于对未来政策计划，尤其是美国计划，的“良好”预期，但情况可能与预期有出入。
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