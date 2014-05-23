伍兹前妻离婚后首度开腔 夸伍兹是个好爸爸

路透洛杉矶5月21日 - 老虎·伍兹的前妻艾琳·诺德格林（Elin Nordegren）离婚四年后首度在媒体开腔，称自己与伍兹的关系很好，还称赞伍兹是一个“好爸爸”。

今年34岁的诺德格林接受《人物》杂志采访时称，她已将伍兹的那些风流韵事抛之脑后。采访内容是在周三发布的。

“我已经走出来了，我现在过得很好，”诺德格林说。“我与伍兹的关系集中在孩子们身上，我们真的做得很好--真的很好，很高兴是现在这样的情况。他是一个好爸爸。”

伍兹现年38岁，2010年与艾琳离婚。在此前不到一年的时间里，伍兹的多起性丑闻曝光，成为体育界最大的性丑闻之一。

伍兹与诺德格林育有一儿一女，两人目前都住在佛罗里达，相距不远。

伍兹拥有14个大满贯赛头衔，目前正在与滑雪奥运冠军林赛·沃恩（Lindsey Vonn）交往。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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