伍兹前妻离婚后首度开腔 夸伍兹是个好爸爸

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶5月21日 - 老虎·伍兹的前妻艾琳·诺德格林（Elin Nordegren）离婚四年后首度在媒体开腔，称自己与伍兹的关系很好，还称赞伍兹是一个“好爸爸”。
今年34岁的诺德格林接受《人物》杂志采访时称，她已将伍兹的那些风流韵事抛之脑后。采访内容是在周三发布的。
“我已经走出来了，我现在过得很好，”诺德格林说。“我与伍兹的关系集中在孩子们身上，我们真的做得很好--真的很好，很高兴是现在这样的情况。他是一个好爸爸。”
伍兹现年38岁，2010年与艾琳离婚。在此前不到一年的时间里，伍兹的多起性丑闻曝光，成为体育界最大的性丑闻之一。
伍兹与诺德格林育有一儿一女，两人目前都住在佛罗里达，相距不远。
伍兹拥有14个大满贯赛头衔，目前正在与滑雪奥运冠军林赛·沃恩（Lindsey Vonn）交往。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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