默克尔当选《时代》周刊2015年度“风云人物”

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿12月9日（记者 Megan Cassella） - 《时代》周刊周三宣布德国总理默克尔当选其评选的2015“年度风云人物”，原因是她今年在面对难民危机和欧盟货币动荡表现出的灵活性和领导力。
《时代》总编辑吉布斯（Nancy Gibbs）在声明中表示，尽管欧盟地区的危机“让人有理由怀疑欧盟是否继续存在”，而61岁的默克尔“挺身而出成为不可或缺的人物”。
“默克尔向德国提出的奉献要求超出了大多数政治人物不敢逾越的雷池，她坚定的对抗暴政与私利，展现出当今世上稀缺的坚持信念的领导力，默克尔是《时代》周刊评出的2015年度风云人物，”吉布斯写道。
默克尔的发言人Steffen Seibert在政府新闻发布会中对这一消息作出回应称：“我相信总理会认为此项荣誉是对她工作的嘉奖。”
默克尔上月庆祝了其执政10周年，成为目前欧盟中在任时间最长的领导人。
默克尔成为自科拉松·阿基诺1986年获奖以来第一位赢得这一荣誉的女性个人。去年，一组抗击埃博拉病毒的医生与幸存者获得这一殊荣。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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