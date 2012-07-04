汤姆·克鲁斯当选《福布斯》收入最高男星

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透纽约7月3日电---在《福布斯》周二发布的年度最高收入百名男星中，汤姆·克鲁斯(Tom Cruise)力拔头筹，且收入高出排名第二的莱昂纳多·迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)近一倍，继最新出演力作《碟中谍4：不可能完成的任务》(Mission: Impossible 4)後再度成为好莱坞收入最高的演员。
《福布斯》称，在2011年5月-2012年5月期间，克鲁斯的收入为7,500万美元。克鲁斯周二将迎来自己50岁的生日，但外界猜测上周末曝光的他与凯蒂·霍尔姆斯(Katie Holmes)的离婚案或损及其票房。
凯蒂·霍尔姆斯近期提交离婚申请，并要求对两人的女儿苏瑞拥有唯一监护权。因而，克鲁斯正接受严密审查。包括媒体大亨默多克在内，有人已质疑他与科学神教(Scientology，又称山达基教)教会的关系。
《福布斯》称，在《碟中谍4》上映後，克鲁斯这一年尤为成功。该片於去年12月上映，取得了逾7亿美元的全球票房收入。
现年37岁的莱昂纳多·迪卡普里奥是去年好莱坞收入最高的演员。今年，他与45岁的亚当·桑德勒(Adam Sandler)同以3,700万美元的收入并列榜单第二位。
前职业摔角运动员道恩·强森(Dwayne 'The Rock' Johnson)以3,600万美元的收入位居第四，由他主演的影片《速度与激情5》(Fast Five)的全球票房收入为6.26亿美元。
位於榜单第五位的是喜剧演员本·斯蒂勒(Ben Stiller)，其收入为3,300万美元。他的下部影片《新邻里联防》(The Watch)定於7月上映。
福布斯在汇编该名单时考虑了预付款、利润分成、剩余工资及广告收入等。
查阅完整福布斯名单请点击（here）（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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