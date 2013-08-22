《越狱》男主角正式承认是同性恋

2010年9月3日，美国演员文斯沃斯·米勒在东京出席一个推介其影片的新闻发布会。 REUTERS/Toru Hanai

路透洛杉矶8月21日 - 美国演员兼编剧温特沃思·米勒周三在谢绝俄罗斯一电影节邀请的信件中承认是同性恋，表达对俄罗斯近期通过反同性恋法律的关注。现年41岁的米勒最为人熟知的角色是《越狱》中的男主角。

同性恋权益组织GLAAD网站上贴出的信函显示，米勒谢绝了圣彼得堡国际电影节请他做“嘉宾”的邀请。

“感谢你们的善意邀请。因为之前去俄罗斯而留下的美好记忆，以及部分的俄罗斯血统，我原本很愿意接受邀请。不过，作为同性恋者，我必须拒绝，”米勒致函电影节主席阿维巴克称。

米勒在信中称，“对目前俄罗斯政府对待男女同性恋的态度和做法深感不安，”并表示不希望到一个“像我一样的人士被拒绝生存和公开相爱基本权利”的国家参加电影节。

米勒在FOX电视网2005-2009年播放的电视剧《越狱》中扮演男主角Michael Scofield，他近期改做编剧，为今年上映的恐怖片《斯托克》(Stoker)撰写剧本。该片由妮可·基德曼主演。（完）

编译：王燕焜 发稿：程芳

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