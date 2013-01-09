王家卫《一代宗师》终“出山” 坦言希望拍出武行精气神

路透香港1月9日(记者 Venus Wu) - 香港知名电影导演王家卫携最新功夫史诗片《一代宗师》(The Grandmaster)再次出山。

王家卫的很多作品以节奏缓慢、气氛悲凉而闻名，且曾在多个国际电影节获奖。他曾凭借电影《春光乍泄》获戛纳国际电影节最佳导演奖。

耗时八年时间拍摄的《一代宗师》被选为2月份柏林国际电影节的开幕影片。该片讲述了李小龙师傅叶问的传奇故事，叶问由曾获得戛纳电影节最佳男演员奖的梁朝伟扮演。他也是王家卫的老搭档。

王家卫还将担任2013年柏林电影节的评委会主席。

王家卫1月8日在《一代宗师》香港首映式上表示，早在2000年《花样年华》(In The Mood for Love)上映前，他就有拍摄该片的想法。

这种想法一直在他脑子中酝酿，随后三年走访了百余名民间功夫宗师。

王家卫说：“正如武行有句话：门里门外两重天。门外看门里是‘谜’，门里看门外是‘梦’。”

他在《一代宗师》中将目光瞄准了四大武术门派，但强调他希望传达出武术宗师和武术爱好者共有的一种精气神。

王家卫说：“在武行中，很多人不是‘宗师’，但他们非常热爱武术。他们总希望在有生之年为他们的门派和武术界留下些东西。”

“我想，这就是《一代宗师》想要传达的精神，这种想法挥之不去，余音缭绕。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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