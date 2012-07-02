多数美国人支持伍兹出战奥运

路透芝加哥2月25日电---承认婚外情或许对老虎伍兹的形象造成一定影响，但多数美国人仍支持他代表美国队出战奥运会高球赛。

薛顿贺尔大学发起的调查发现，69%的美国人称他们毫不反对伍兹进入奥运代表团。伍兹在爆出婚外恋丑闻後已宣布无限期暂别高尔夫赛场。

75%的男性受访者支持伍兹代表美国参加奥运会，女性的这一比例为63%；23%的人则反对伍兹加入美国代表团。

“伍兹还需要为赢回公众信任做出努力，但看到这麽多人支持他参加奥运，伍兹团队也应该感到欣慰了，”薛顿贺尔大学体育调查主管Rick Gentile说。

上周，伍兹对家人和球迷就婚外情一事致歉。在薛顿贺尔大学的调查中，39%的受访者认为他的道歉是真诚的，但也有约25%的人认为他的道歉并不真诚。68%的人对他的声明感到满意，并表示不要求伍兹就此透露更多信息。

共有760名年龄在18岁或以上的成年人於本周参与了此次随机电话调查，误差区间为正负3.6个百分点。

高尔夫将从2016年的里约热内卢奥运会起成为奥运比赛项目。（完）

编译：杨思涵 发稿：段晓冬

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