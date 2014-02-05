焦点人物：美联储主席叶伦传略

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
职位：美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席
任职者：叶伦(Janet Yellen)
出生日期：1946年8月13日
任期：四年(2014年2月3日起)
概要：
--叶伦通常被视作货币政策鸽派人物，原因是她长期以来持有的观点是，如果为了解决高失业率问题，美联储应容忍通胀率略微走高。但在长达12年的货币政策制定过程中，她却从未反对过包括升息在内的任何美联储决议。
--此前作为美联储副主席，对于美联储在2007至2009年危机期间及之后实施的大举刺激举措，叶伦直言不讳地表示支持，并在琢磨联储的沟通策略中扮演了主要角色。在美联储采纳2%的通胀目标方面，她也起了带头作用。她认为，公众理解美联储的政策，这对政策有效性而言十分关键。
--在2010年10月担任美联储副主席之前，叶伦曾挂帅旧金山联储六年时间。在此之前，1994年8月到1997年2月，她担任美联储理事，随后离开联储，担任克林顿总统的经济顾问委员会主席至1999年8月。自1980年起，她曾在加州大学伯克利(柏克莱)分校执教。
--她是美联储百年历史中首位女性掌门人，全球范围内担任央行总裁的女性也是寥寥可数。
--叶伦是一名医生的女儿，她父亲是在布鲁克林区家中开设诊所；她在耶鲁大学获得了博士学位，在执教加州大学伯克利分校之前，还在哈佛大学和伦敦政经学院(LSE)教过学。她与获得过诺贝尔奖的经济学教授阿克尔洛夫(GeorgeAkerlof)结婚，唯一的儿子也是一位经济学家。
--叶伦曾撰写过多篇研究论文，其中许多是与阿克尔洛夫合作完成的，议题涉及单身母亲、青少年犯罪团伙、工资僵固性以及垄断定价等。(完)
(编译 石冠兰 审校 张明钧)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。