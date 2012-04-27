人民网首秀获热捧 官方背景受关注

* 股价上涨远超分析师预期

* 两度触及临时停牌限制

* 分析人士称投资者更关注其官方背景

路透上海4月27日电---在中国证监会加大新股炒作力度的风口浪尖,被称之"官媒第一股"的人民网(603000.SS)尽管以高市盈率发行,周五首日上市仍因涨幅较大及换手率过高而两度触及临时停牌限制,股价亦远超分析师原先预期.市场人士称,人民网的官方背景更受人关注.

人民网5,530.5万A股今日在上海证交所首日上市,开盘报31.01元人民币,较其20元发行价大涨55.05%,之後因较开盘价再涨10%,触及上证所新股首日上市临时停牌限制而暂停交易30分钟,复牌後又因换手率达到80%限制,再度被临时停牌.停牌前该股报35.28元,较发行价劲扬76.4%.

"存在就是合理的,若是不停牌可能冲得更高,"华西证券研究所首席分析师曹雪峰指出,"高估一点也没关系,它的行业地位摆在那儿."

值得注意的是,本次人民网发行市盈率高达46.13倍,较目前传媒股高出不少.其上市前机构对其上市定位存在分歧,安信证券此前预期其合理定位仅15.6-18.20元,动态市盈率为24-28倍;而中信建投和海通证券较为乐观,中信建投预计其区间为25.08-26.4元,动态估值高达38-40倍.

按上证所规定,新股上市首日,盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌10%以上,当天仅停牌一次;若是盘中成交价格较当天开盘价上涨或下跌20%以上或盘中换手率达到80%以上,停牌时间持续到当天14点55分.

**官方背景受关注**

易观资本分析师刘冠吾表示,人民网的稀缺性是外界追捧的主要原因.作为一个中国人,都会知道人民网的背景.依托其母公司人民日报社,人民网的政治风向标作用非常明显,不能简单拿流量和收入去跟新浪(SINA.O)等门户网站比较.

人民网的上市公告书在醒目位置提醒投资者"炒新"有较大的风险,但有业内人士指出,中国股民历来喜欢炒作新股,像人民网这种具官方背景的公司,不少人相信炒新被套的概率较小,因此早盘人民网的炒作之风较盛.

国内媒体周四报导引述人民日报社社长张研农的话称,人民网发行时申购踊跃,最终按发行区间下限20元定价,是为了"让利於民".

他还表示,人民网这些年发展迅速,在"报网融合"趋势之下,人民日报公信力、权威性和大众化借助网络平台凝聚成可观的"文化价值",这才会有资本市场的青睐.

人民网此次首次公开发行(IPO)6,910.57万股A股,募集资金13.82亿元,用於移动互联网增值业务等项目.本次人民网IPO网上发行部分周五上市,网下配售部分限售期为三个月.

中国四大门户网站--新浪、网易(NTES.O)、搜狐(SOHU.O)和腾讯(0700.HK)已先後在美国和香港上市.人民网是国内知名的具官方背景的门户网站,其A股上市具有标杆意义.此前有消息称,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上海证券交易所IPO.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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