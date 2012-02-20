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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 20日 星期一 12:24 BJT

下调存准与房地产无关--《人民日报》

《人民日报》周一刊登评论文章称，别误读了稳增长的信号，央行准备金率的连续下调显然与中国经济增长放缓压力有关，目标直指中小实业，亦与房地产业无关。"但在一些地方‘稳增长’的信号却被误读了，"文章称调查发现地方城市的楼市微调政策"明紧暗松"迹象有增无减。路透

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