人民网首秀远超预期 开盘报31.01元

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--2月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透上海4月27日电---中国人民网股份有限公司(603000.SS)5,530.5万A股周五在上海证交所首日上市,开盘报31.01元人民币,较其20元发行价大涨55.05%,远超出市场预期.
值得注意的是,本次人民网发行市盈率高达46.13倍,较目前传媒股高出不少.机构对其上市定位存在分歧,安信证券此前预期其合理定位仅15.6-18.20元,动态市盈率为24-28倍.而中信建投和海通证券较为乐观,中信建投预计其区间为25.08-26.4元,动态估值高达38-40倍.
人民网此次首次公开发行(IPO)6,910.57万股A股,募集资金13.82亿元,用於移动互联网增值业务等项目.本次人民网IPO网上发行部分周五上市,网下配售部分限售期为三个月.
中国四大门户网站--新浪(SINA.O)、网易(NTES.O)、搜狐(SOHU.O)和腾讯(0700.HK)已先後在美国和香港上市.人民网是国内知名的具官方背景的门户网站,其A股上市具有标杆意义.此前有消息称,另一家官方媒体网站--新华网也拟在上海证券交易所IPO.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.62%，高于上交易日收盘的18.06%。
路透北京2月20日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（2月11日-2月17日）270家银行共发行了1,541款银行理财产品（包括封闭式预期收益型、开放式预期收益型、净值型产品），发行银行数比上期减少70家，产品发行量减少673款。
路透北京2月20日 - 中国金融40人论坛学术委员、高级研究员管涛撰文称，不宜把拉高境内资产价格和人民币加息作为“稳汇率”的手段。保持金融稳定对人民币汇率稳定既是机遇也是挑战，应将“稳汇率”与“稳经济”、“稳金融”统筹考虑，趋利避害。