澳洲Pepper联手东亚银行竞购渣打旗下安信信贷--消息

路透新加坡/香港7月16日 - 知情消息人士表示，澳洲金融企业Pepper Australia已联手东亚银行(0023.HK)共同收购渣打(STAN.L)旗下香港消费者信贷业务--安信信贷(PrimeCredit)。

该消息人士周三表示，对于Pepper竞购安信信贷一案，东亚银行将提供相对低廉的融资。

有了东亚银行的支持，将使Pepper在赢得竞购方面更具优势。消息人士称，该交易规模可能在5-7亿美元之间。另一个主要竞购对手是周大福企业(Chow Tai Fook Enterprises).

东亚银行、Pepper和渣打发言人均拒绝置评。

消息人士还透露，作为该交易的一部分，Pepper还计划将安信信贷抵押贷款业务转给东亚银行。由于该消息尚未公开，消息人士要求匿名。

消息人士指出，Pepper和郑裕彤家族控制的周大福企业是两个潜在买家，料参加最后的竞购。

若周大福企业最终胜出，将有助于该公司将业务多样化，并涉足香港奢侈品消费者信贷市场。

该交易还需获得香港金管局批准。

这项业务也吸引了日本新生银行(8303.T)、凯雷投资集团 (CG.O)旗下香港消费者金融公司United Asia Finance的兴趣。(完)

(编译 李爽 审校 龚芳)

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