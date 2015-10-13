百事可乐将在中国销售手机及配件

百事可乐周一称，正与一授权合作伙伴方携手，未来将在中国销售手机和配件产品。但百事可乐发言人在电邮中称，百事可乐目前不计划进军手机制造领域。发言人称：“这些产品仅限于中国市场，这与近期全球范围内授权销售服饰等百事系列产品的做法相仿。”该发言人未透露此次合作伙伴方的名称，亦未公布关于手机的更多细节。路透