百事将推热量减六成“Next”可乐

路透芝加哥3月13日电（记者 Martinne Geller）---百事可乐(PEP.N)本月将在美国推出新产品“Next”，以吸引放弃饮用可乐的消费者，赢回流失的市场份额。

Pepsi Next所含热量比普通百事可乐减少60%，将於3月26日在全美上市，定位於不喜欢高糖高卡路里碳酸饮品、也不愿喝无糖饮品的人群。

该公司营销副总裁Angelique Krembs称：“介於上述两类饮品之间的是一个很大的开放空间，这些人想要比当前无糖饮品好，但又比普通饮品含糖量低的产品。”

Krembs称，消费者对当前可乐产品选择过少感到不满，转而饮用咖啡、茶等中等热量饮品，导致可乐类产品销量每年减少约9,000万听。

此举对百事可乐意义重大，该公司北美饮料业务因其已承认的投入不足在近几年连连受创。百事可乐股价走势低迷、盈利预期调降及市场份额流失等因素，也让该公司执行长Indra Nooyi受华尔街责难。

Krembs不愿透露推出该品牌的成本情况。除了传统的广告宣传，百事可乐还将举办“网络品尝试验”，并在逾800家沃尔玛店等大型零售商处进行品尝活动。

Pepsi Next并非百事可乐推出的首款中等热量饮品。该公司曾在1990年代和2004年分别推出过Pepsi XL和Pepsi Edge，但这两款产品都半途而废。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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