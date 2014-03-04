巴菲特对拆分百事与多数投资者看法不同

路透洛杉矶3月3日(记者 Lisa Baertlein) - 美国激进投资者NelsonPeltz再次建议将百事(PEP.N)旗下蓬勃发展的休闲食品业务从软饮料业务中剥离。“股神”巴菲特和一些华尔街基金经理对此提议看法有分歧。

包装食品和饮料业的需求一直疲软不振，导致许多寻求增长的激进投资者要求拆分，并大幅削减成本。

根据伯恩斯坦研究公司(BernsteinResearch)对华尔街进行的一项调查显示，包括百事可乐股东在内的多数机构投资者支持拆分。

Peltz自去年7月开始时不时将目光对准百事可乐。其他投资者则寻求分拆达登餐饮公司(DRI.N)，该集团是橄榄园(OliveGarden)和红龙虾(Red Lobster)餐馆的母公司。

巴菲特周一在接受财经有线电视台CNBC采访时表示：“如果我是唯一持股人，或者我的家族是唯一持股人，我认为我不会进行拆分。”

百事旗下的菲多利北美(Frito-Lay NorthAmerica)业务包括乐事、多力多滋和奇多等多个零食品牌。菲多利北美2013年的净营收为141亿美元，约占百事集团去年总净营收的21%。

百事美洲饮料部门(pepsico americasbeverages)2013年的净营收为211亿美元，约占总营收的32%。

巴菲特说：“我觉得菲多利拥有非常好的业务，好于软饮料业务，但我觉得软饮料也是一项不错的业务，我觉得没理由对其进行拆分。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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