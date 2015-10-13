（修正）百事可乐将在中国销售手机及配件

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
（修正第一段措辞）
路透10月12日 - 百事可乐(PEP.N)周一称，正与一授权合作伙伴方携手，未来将在中国出售手机和配件产品。
但百事可乐发言人在电邮中称，百事可乐目前不计划进军手机制造领域。
发言人称：“这些产品仅限于中国市场，这与近期全球范围内授权销售服饰等百事系列产品的做法相仿。”
该发言人未透露此次合作伙伴方的名称，亦未公布关于手机的更多细节。
科技网站Mobipicker率先于10月11日报导了相关消息，称百事将于10月20日推出名为“百事P1”的智能手机，称其“规格不错但不算高端”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。