（修正）百事可乐将在中国销售手机及配件

2013年10月10日在加州拍到的百事可乐标识图片。. REUTERS/Mike Blake

（修正第一段措辞）

路透10月12日 - 百事可乐(PEP.N)周一称，正与一授权合作伙伴方携手，未来将在中国出售手机和配件产品。

但百事可乐发言人在电邮中称，百事可乐目前不计划进军手机制造领域。

发言人称：“这些产品仅限于中国市场，这与近期全球范围内授权销售服饰等百事系列产品的做法相仿。”

该发言人未透露此次合作伙伴方的名称，亦未公布关于手机的更多细节。

科技网站Mobipicker率先于10月11日报导了相关消息，称百事将于10月20日推出名为“百事P1”的智能手机，称其“规格不错但不算高端”。（完）