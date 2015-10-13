修正-百事可乐将在中国销售手机及配件

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(修正第一段措辞，本文由路透中文网编译提供)
路透10月12日 - 百事可乐 周一称，正与一授权合作伙伴方携手，未来将在中国出售手机和配件产品。
但百事可乐发言人在电邮中称，百事可乐目前不计划进军手机制造领域。
发言人称：“这些产品仅限于中国市场，这与近期全球范围内授权销售服饰等百事系列产品的做法相仿。”
该发言人未透露此次合作伙伴方的名称，亦未公布关于手机的更多细节。
科技网站Mobipicker率先于10月11日报道了相关消息，称百事将于10月20日推出名为“百事P1”的智能手机，称其“规格不错但不算高端”。(完)
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”