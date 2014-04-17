美股业绩：百事可乐第一季营收好于预期，受休闲食品业务增长提振

路透4月17日 - 百事可乐周四公布今年好于预期的第一季获利，得益于休闲食品营收的增长。

百事可乐第一季净利为12.2亿美元，合每股0.79美元，高于上年同期的10.8亿美元和0.69美元。

扣除货币兑换和业务变动影响的第一季营收增长4%，整体营收为126.2亿美元，高于华尔街预期的124.3亿美元。(完)