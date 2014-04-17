美股业绩：百事可乐第一季营收好于预期，受休闲食品业务增长提振

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透4月17日 - 百事可乐周四公布今年好于预期的第一季获利，得益于休闲食品营收的增长。
百事可乐第一季净利为12.2亿美元，合每股0.79美元，高于上年同期的10.8亿美元和0.69美元。
扣除货币兑换和业务变动影响的第一季营收增长4%，整体营收为126.2亿美元，高于华尔街预期的124.3亿美元。(完)
(编译 李春喜 审校 田建华)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)