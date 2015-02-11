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市场报道 | 2015年 2月 11日 星期三 20:51 BJT

美股业绩：百事可乐第四季营收下滑1%，因国际市场营收受美元走强冲击

路透2月11日 - 百事可乐 周三公布，第四季营收下滑1%，因美元走强打击了国际市场的营收。

在截止12月27日的第四季，该公司的净营收下降至199.5亿美元，上年同期为201.2亿美元。

可归属于公司的净利降至13.1亿美元，约合每股盈余0.87美元，上年同期分别为17.4亿美元和1.12美元。(完)
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