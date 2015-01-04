完美世界收到创始人私有化提议

中资银行借西方同业收缩之机 大力扩张海外支付网络--研究
路透香港5月8日 - 最新数据显示，自全球金融危机以来，中国银行业者借西方同业高风险业务收缩之机，大幅扩张在海外的支付和贸易网络。
路透1月2日 - 中国网游企业完美世界PWRD.O周五称，该公司已经收到创始人、董事长池宇峰的私有化提议。池宇峰将据此以每股美国存托股票20美元（或每股普通股4美元）的价格收购完美世界所有其它流通在外的股票。公司估值据此接近10亿美元。
上述收购价较该股周三在Nasdaq市场的收盘价存在27%的溢价，该股周五早盘初段曾最高升至19.27美元。
完美世界称，董事会已经成立了一个由独立董事组成的特别委员会，将对上述提议进行评估。
尚不清楚池宇峰已经持有的完美世界股份数量。
完美世界还表示，已经任命张云帆为首席运营官。
完美世界股价周三收报15.76美元，与2007年7月的首次公开发行（IPO）价格相差无几。该股在2014年跌约11%，在2009年曾攀升至50.49美元的纪录高点。
编译：王凤昌 发稿：王琛
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