Permira将以约10亿美元收购日本寿司餐厅连锁店Akindo

花旗集团因损害房贷借款人权益而被处以2880万美元罚金
路透华盛顿1月23日 - 美国消费者金融保护局(CFPB)周一称，花旗集团的抵押贷款部门被处以2,880万美元的罚金，因其未让房贷借款人知晓可避免止赎的选项，借款人很难申请减轻负担。
路透香港/东京8月24日电---欧洲私募股权投资公司Permira周五表示,决定以约10亿美元收购日本最大寿司餐厅连锁店Akindo Sushiro Co Ltd,并承继後者债务,这料将成为今年日本第二大收购案.
Permira亚洲联席主管Alex Emery对路透表示,该公司已着手包括在中国开设连锁店的扩张计划.Permira已与日本收购基金Unison Capital达成收购Akindo的协议.
"该公司将在未来10年将店铺数量增加一倍或两倍,"Emery称."目前在韩国已有三家店铺,目前正积极考虑中国和其他海外市场."
Emery称,2011年Akindo营收约为1,000亿日圆,每年增幅约在10%.(完)
--编译 于春红;审校 隋芬
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