Permira将以约10亿美元收购日本寿司餐厅连锁店Akindo

路透香港/东京8月24日电---欧洲私募股权投资公司Permira周五表示,决定以约10亿美元收购日本最大寿司餐厅连锁店Akindo Sushiro Co Ltd,并承继後者债务,这料将成为今年日本第二大收购案.

Permira亚洲联席主管Alex Emery对路透表示,该公司已着手包括在中国开设连锁店的扩张计划.Permira已与日本收购基金Unison Capital达成收购Akindo的协议.

"该公司将在未来10年将店铺数量增加一倍或两倍,"Emery称."目前在韩国已有三家店铺,目前正积极考虑中国和其他海外市场."

Emery称,2011年Akindo营收约为1,000亿日圆,每年增幅约在10%.(完)

--编译 于春红;审校 隋芬

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