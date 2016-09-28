独家：Permira接近达成协议收购东亚银行旗下卓佳--消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港9月27日 - 消息人士周二称，私募股权投资公司Permira对东亚银行旗下股份过户登记业务卓佳(Tricor)的收购出价为7.5-8亿美元，一举成为优先竞标者。此前长达六个月的投标，吸引到中国主要保险业者及其他公司的买兴。
知情人士称，目前尚未签署任何协议，但Permira和东亚银行正在为达成协议进行深入谈判。
对此次标售的广泛兴趣，以及Permira的高出价，都反映出私募股权公司缺少大规模交易。目前私募股权公司在亚洲估计有1,000亿美元资金处于闲置。
东亚银行由李氏创办家族经营，目前正面临来自股东、美国对冲基金业者Elliott Management的压力，该机构一直打算出售东亚银行，而东亚银行希望出售卓佳能够有助于赢得其他股东支持公司与Elliott的较量。
Permira在全球管理着310亿欧元(348亿美元)的投资，成为此次竞标卓佳的黑马，原本外界看好霸菱亚洲私募股权公司(Baring Asia Private Equity)旗下的Vistra Group得标。
卓佳提供企业服务，因其能够产生稳定的现金流而受到私募股权投资公司的青睐。Permira的出价对卓佳的估值约为核心获利的15倍，而根据路透先前报导，卓佳去年核心获利约5,500万美元。
消息人士称，Permira收购中约有4.50亿美元资金是来自于私募股权基金，其余则来自借款。消息人士指出，汇丰(HSBA.L)及日本SMBC等银行将提供债务融资。
不过直接知悉标购过程的部分人士对于Permira的出价积极程度感到意外。“这是一个非常有份量的标购，特别是考虑到Permira的投资组合中并没有类似事业，几乎无从产生协同效应(综效)，”一名消息人士称。
东亚银行及Permira拒绝置评。(完)
(编译 艾茂林/张明钧; 审校 杜明霞)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。