独家：Permira接近达成协议收购东亚银行旗下卓佳--消息

路透香港9月27日 - 消息人士周二称，私募股权投资公司Permira对东亚银行旗下股份过户登记业务卓佳(Tricor)的收购出价为7.5-8亿美元，一举成为优先竞标者。此前长达六个月的投标，吸引到中国主要保险业者及其他公司的买兴。

知情人士称，目前尚未签署任何协议，但Permira和东亚银行正在为达成协议进行深入谈判。

对此次标售的广泛兴趣，以及Permira的高出价，都反映出私募股权公司缺少大规模交易。目前私募股权公司在亚洲估计有1,000亿美元资金处于闲置。

东亚银行由李氏创办家族经营，目前正面临来自股东、美国对冲基金业者Elliott Management的压力，该机构一直打算出售东亚银行，而东亚银行希望出售卓佳能够有助于赢得其他股东支持公司与Elliott的较量。

Permira在全球管理着310亿欧元(348亿美元)的投资，成为此次竞标卓佳的黑马，原本外界看好霸菱亚洲私募股权公司(Baring Asia Private Equity)旗下的Vistra Group得标。

卓佳提供企业服务，因其能够产生稳定的现金流而受到私募股权投资公司的青睐。Permira的出价对卓佳的估值约为核心获利的15倍，而根据路透先前报导，卓佳去年核心获利约5,500万美元。

消息人士称，Permira收购中约有4.50亿美元资金是来自于私募股权基金，其余则来自借款。消息人士指出，汇丰(HSBA.L)及日本SMBC等银行将提供债务融资。

不过直接知悉标购过程的部分人士对于Permira的出价积极程度感到意外。“这是一个非常有份量的标购，特别是考虑到Permira的投资组合中并没有类似事业，几乎无从产生协同效应(综效)，”一名消息人士称。

东亚银行及Permira拒绝置评。(完)