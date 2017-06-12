路透基点：私募公司Permira敲定2.8亿美元五年期再融资贷款--TRLPC

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月12日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，私募股权公司 Permira敲定一笔2.8亿美元五年期再融资贷款，部分用来支持2012年香港 亚洲广播卫星(ABS)购买三颗卫星。 Goldman Sachs Lending Partners、汇丰和荷兰安智银行(ING)担任 牵头行兼簿记行和承销行。该贷款案在一般联贷阶段吸引到11家银行参加 ，其中包括Chesham Investment、新加坡主权财富基金新加坡政府投资有 限公司(Government of Singapore Investment Corp)旗下一个部门均承 贷。 此次再融资分为2.5亿美元定期贷款和3,000万美元循环信贷。利率加 码与杠杆挂钩：4倍或以上为425基点；3.51-4.00倍为400基点；3.01-3. 5 0倍为375基点；3倍或以下为350个基点。 这笔贷款收益按承贷规模不同取得不同的收益，最高综合收益为473. 69个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，并有 适用利率的30%的承贷费。 ABS的控股公司Kingsbridge Ltd为借款方。 2.5亿美元定期贷款用来为ABS在2012年11月从美国进出口银行获得的 4.71亿美元融资、从汇丰获得的1,000万美元循环信贷和信用证、从百慕 大汇丰获得的2,500万美元定期贷款做再融资。 3,000万美元循环信贷用于一般企业用途。但从新加坡政府投资有限 公司获得的1.6亿美元次级贷款也将用来为现有债务再融资。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为