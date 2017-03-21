路透基点：Permira为旗下ABS公司当年的卫星购买贷款寻求2.8亿美元再融资

路透3月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，私募股权公司Permira已聘请三家银行，作为一项2.8亿美元五年期再融资案的协调行。此项再融资案用于偿还2012年香港亚洲广播卫星(ABS)为购买三颗卫星而进行的一项信贷。

消息人士补充说，高盛、汇丰银行和荷兰安智银行(ING)为牵头行兼簿记行，该再融资案将在月底进入分销阶段。

所筹资金用于对香港亚洲广播卫星2012年11月从美国进出口银行获得的4.71亿美元融资进行再融资。当时的融资用于从Loral Space & Communications购买一枚地球同步卫星，以及从Boeing Satellite Systems International购买另外的两枚卫星，汇丰银行和荷兰安智银行担任顾问。

香港亚洲广播卫星成立于2006年，Permira持有其多数股份。Permira在2010年11月以1.84亿英镑(1.95亿美元)，从Citi Venture Capital International和Asia Debt Management收购了控股公司Kingbridge Ltd。

并购交易起初完全通过股权融资，但Permira通过一些银行获得了大约2.15亿美元的贷款，并在2011年5月拿出2亿美元收购该实体。贷款银行包括高盛、汇丰银行、荷兰安智银行、法国兴业银行和渣打银行。(完) (编译 侯雪苹；审校 王洋)