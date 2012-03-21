保乐力加：在中国 好酒不怕贵

法国酒业巨头保乐力加（Pernod Ricard）称，中国消费者日益富裕，能够接受该公司旗下马爹利酒涨价，无损在亚洲市场销售强劲增长的势头。

路透巴黎3月20日电---法国酒业巨头保乐力加（Pernod Ricard）(PERP.PA)称，中国消费者日益富裕，能够接受该公司旗下马爹利酒涨价，无损在亚洲市场销售强劲增长的势头。

保乐力加亚洲负责人Pierre Coppere称，尽管马爹利上月涨价，但今年马爹利在中国的销售量仍可望实现两位数增长。

他在集团电话会议上说：“中国农历新年後，我们将马爹利白兰地价格上调了5-10%，威士忌的价格亦调高了3-10%。我们相信，消费者能接受这样的涨价。我们认为这是可持续的。”

保乐力加在中国特级酒市场所占份额达到48%，中国是其第二大市场，仅次于美国。而随着中国、印度和越南富裕阶层队伍壮大，亚洲成为该公司营收和营运利润最高的市场。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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