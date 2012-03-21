保乐力加：在中国 好酒不怕贵

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透巴黎3月20日电---法国酒业巨头保乐力加（Pernod Ricard）(PERP.PA)称，中国消费者日益富裕，能够接受该公司旗下马爹利酒涨价，无损在亚洲市场销售强劲增长的势头。
保乐力加亚洲负责人Pierre Coppere称，尽管马爹利上月涨价，但今年马爹利在中国的销售量仍可望实现两位数增长。
他在集团电话会议上说：“中国农历新年後，我们将马爹利白兰地价格上调了5-10%，威士忌的价格亦调高了3-10%。我们相信，消费者能接受这样的涨价。我们认为这是可持续的。”
保乐力加在中国特级酒市场所占份额达到48%，中国是其第二大市场，仅次于美国。而随着中国、印度和越南富裕阶层队伍壮大，亚洲成为该公司营收和营运利润最高的市场。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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