银行理财业务需完善风险揭示--银监会官员

路透北京1月29日 - 中国银监会主席助理阎庆民周二表示,当前中国的银行理财业务支持了实体经济的发展,有助于维护金融秩序稳定;促进了银行业的改革转型,同时也是对推进利率市场化改革做出的有益探索.

他在中国银行业理财业务热点问题座谈会上亦指出,该业务依然存在风险提示不到位等不规范行为.未来还需继续完善风险揭示,并健全理财产品风险监测系统等基础设施,避免出现监管套利.

"理财业务发展也要坚持守住风险底线的原则,特别要督促银行业金融机构充分披露理财产品相关信息,做到把风险揭示清楚."阎庆民称.

此外,他并强调,当前银行与保险、证券、基金管理公司等金融机构的合作越来越多,需要积极加强监管,避免出现监管套利.

自2004年面世以来,中资商业银行理财业务迅猛发展,目前银行理财资金账面余额已经增加到7万多亿元.据估算,2012年银行业理财产品的年化加权平均收益率约为4.1%.

阎庆民认为,目前银行与客户对理财业务风险收益特征认识不一致,尤其是个别银行违规开展"资金池"理财业务等问题,导致风险边界模糊.同时,银行理财业务的快速发展,期限的错配,增大了银行流动性风险管理难度.

"我国理财业务目前还处于发展初期,要客观、理性、动态地看待发展中出现的问题."他说道,"要建立'卖者有责'的文化...营造'买者自负'的氛围".

银监会此前召开2013年监管工作会要求,银行要提高理财业务管理水平,实现固定收益和浮动收益理财产品分账经营、分类管理,强化风险防控.特别要注意规范销售行为,严禁未经授权销售产品,严禁销售私募股权基金产品,严禁误导消费者购买,要将风险提示放在首位,及时、准确、完整地披露信息,使客户认识到理财有风险.

作为近年来新兴的财富管理工具,银行理财市场募资规模已远超证券投资基金、券商集合理财产品和信托产品募资规模的总和,亦成为个人投资者资产配置的重要组成部分及银行零售业务的主要业务品种.据中国社科院近期发布的《金融蓝皮书》指出,2012年前三季度国内已累计发售约2.39万款产品,全年预计将发行超3万款,募集资金不低于20万亿元人民币.

(发稿 尹嫄婷 审校 黄凯)

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