中国个人储蓄养老或为银行带来百万亿金融服务需求--专家

路透北京7月21日 - 中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)首席经济学家黄志凌撰文指出，个人储蓄在居民养老中的比重随着时间推移，有逐渐上升的趋势。较高的储蓄率不仅有利于对长期投资的支持，也给商业银行带来百万亿元人民币的财富管理机遇。

他表示，在有养老计划的居民中，养老计划中包含自己储蓄的居民在50后中的占比为43%，在60、70和80后中占比分别为47%、56%和67%，呈明显上升趋势。从居民储蓄率看，截至2014年4月，中国居民储蓄余额为46.45万亿元，储蓄率超过50%，远远高于世界平均水平。若按照2/3的居民储蓄用于养老储备粗略计算，用于养老储备的资金超过30万亿元。

“无论从国际经验来看，还是从中国社会经济自身发展趋势来看，养老模式的变化将给中国金融领域带来一次‘前所未有’的变革，将会深刻影响未来中国金融市场结构和商业银行的改革和发展。”黄志凌认为。

他指出，国际经验表明，商业银行占据着养老金融市场的绝大部分份额。在欧洲国家，银行系占据了养老基金绝大部分的市场份额。如瑞典养老资产的80%投资由银行掌控，德国和法国的五家最大银行控制了60%以上的养老基金公司。此外，国外大型银行不仅控制了本国养老金，还渗透进发展中国家市场。

中国预计到2050年老龄人口将突破4亿人。若以人均养老储备财产100万元人民币估算，届时将产生400万亿的养老金融服务市场。商业银行可以以法人受托身份参与养老金的资产管理，并通过托管、投资理财、支付结算、规划咨询等业务，提供一站式、全方位养老金融服务，满足养老模式变革带来的一系列金融需求。

对于资本市场的利好效应，黄志凌指出，居民积累和社会储备的养老基金进入资本市场，将为资本市场提供长期稳定的资金来源，注入新的动力，进一步促进资本市场的长期稳定发展。

此外，中国的养老基金更加注重风险控制，对投资工具的选择会倾向于投资期长、稳定性、回报率较高的资产组合，将增加资本市场中的长期性投资需求。因此，随着养老基金在资本市场中地位的不断上升，其投资偏好将深刻影响社会资金在资本市场的配置结构。

同时，养老基金参与资本市场将带动相关非银行金融机构的发展，增加金融市场的深度和广度，推动金融深化，对于矫正过度依靠间接融资的金融结构失衡，充分发挥直接融资的风险分担功能，促进中国金融市场多层次发展以及提高整个金融体系的效率和流动性，发挥积极的作用。

黄志凌表示，未来可能会有越来越多的居民选择商业养老保险来作为补充。在有养老计划的居民中，50后里只有2%的比例选择商业养老保险，而在60、70和80后人群中，这一比例则分别为5%、9%和13%，呈明显上升趋势。而且居民对商业养老保险的信任程度也在不断增加。

他称，养老模式的变化还将催生新的金融工具和金融服务。养老保险基金的投资偏好具有长期性、偏好流动性以及安全性等特征。这将推动金融工具如零息票债券、担保品抵押债券、长期债券、衍生金融工具等新产品的创新，同时还将带动新的金融业务的产生和发展，如指数化与投资组合保险业务、长期债券投资策略业务、养老金基金设计精算、投资咨询、托管、结算、审计、代发等。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。