秘鲁发明家希望借助大型空气净化器清除利马空气污染

更新版 1-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透利马11月27日 - 秘鲁首都利马空气污染严重，当地一名发明家正在利用一个巨大的空气净化器吸收二氧化碳，释放洁净的空气。
Jorge Gutierrez是一名退休的海军工程师，他帮助设计的装置高达5米，像个铁盒子。他管这样的装置叫“超级树”，并称每个装置将二氧化碳转化为氧气的能力相当于1,200棵树。
联合国气候变化会议下周将在秘鲁举行。秘鲁大部分的电力来自水电和天然气发电，这两种发电方式都相对清洁。但巴士和轿车排出的尾气污染严重。
“奥秘在于复制大自然免费清洁空气的过程，”Gutierrez说道。
每个装置造价10万美元，但每天的运营成本只有6美元。该装置能吸入脏空气并将污染物留在水中。转化后残余的固态物质最终将被放入安全的容器内，然后被掩埋。
Gutierrez指出，尽管该装置使用电力运转，其温室气体排放只占其转化量的很小一部分，而且可以通过广告收入迅速支付温室气体排放。
这些装置还能为过路人提供呼吸“纯净空气”的机会。利马Jesus Maria区一家医院门前安装了一台这样的装置，上面的广告词是“这里有免费清洁空气”，装置引发了围观。
目前为止，只有两台装置投入运营，资金来源是当地商人和慈善组织。Gutierrez表示，需要约400台装置才能降低利马的污染水平。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌
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