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亚洲 | 2014年 10月 26日 星期日 13:43 BJT

《独家新闻》秘鲁最大铜矿Antamina工人将无限期罢工--工会

路透利马10月24日 - 秘鲁最大铜矿Antamina的工会领导人周五告诉路透，自11月10日起工人将无限期罢工。罢工将使该矿每月约3万吨的产能停产。

工会秘书长Jorge Juarez说，由于工人从利润分享协议获得的收入减少，1,630名工会成员同意下月罢工，要求资方发放一笔奖金以抵消减少的收入。

“生产将彻底瘫痪，”Juarez在专访中称。

该矿共有2,860名工人。他说多数工会成员在采矿和运输环节工作。

Juarez说由于与管理层的对话没有达成协议，工会周四晚上投票决定举行罢工。

Juarez说，预计今年工人分享的利润下降40%，工会要求的奖金将抵消这部分收入。

Antamina铜矿发布声明称，未被正式通知罢工事宜，并称利润分享体系符合所有法律要求，而且分给工人的利润与铜矿的产量和全球矿产品价格挂钩。

Juarez说，工会计划在周一或周二正式通知矿方和劳动部。

必和必拓 和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 在该矿各持有33.75%股份，Teck 持有22.5%的股份，三菱商事 持有10%。

根据政府数据，今年头八个月该矿产铜246,851吨，较上年同期下降14%。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
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