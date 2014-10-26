《独家新闻》秘鲁最大铜矿Antamina工人将无限期罢工--工会

台湾已公布经济指标--2017/4/17
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透利马10月24日 - 秘鲁最大铜矿Antamina的工会领导人周五告诉路透，自11月10日起工人将无限期罢工。罢工将使该矿每月约3万吨的产能停产。
工会秘书长Jorge Juarez说，由于工人从利润分享协议获得的收入减少，1,630名工会成员同意下月罢工，要求资方发放一笔奖金以抵消减少的收入。
“生产将彻底瘫痪，”Juarez在专访中称。
该矿共有2,860名工人。他说多数工会成员在采矿和运输环节工作。
Juarez说由于与管理层的对话没有达成协议，工会周四晚上投票决定举行罢工。
Juarez说，预计今年工人分享的利润下降40%，工会要求的奖金将抵消这部分收入。
Antamina铜矿发布声明称，未被正式通知罢工事宜，并称利润分享体系符合所有法律要求，而且分给工人的利润与铜矿的产量和全球矿产品价格挂钩。
Juarez说，工会计划在周一或周二正式通知矿方和劳动部。
必和必拓 和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 在该矿各持有33.75%股份，Teck 持有22.5%的股份，三菱商事 持有10%。
根据政府数据，今年头八个月该矿产铜246,851吨，较上年同期下降14%。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
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