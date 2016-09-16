秘鲁对中国提出的两洋铁路造价600亿美元感到吃惊

路透利马9月15日 - 秘鲁当局周四表示，中国提出兴建一条长逾3,000公里、串连南美洲太平洋及大西洋各大港口的铁路计划将耗资600亿美元，这进一步压低了计划实现的的可能性。

去年中国和秘鲁同意就一条横跨亚马逊及安地斯山脉的铁路进行可行性研究，希望能藉由这条铁路降低拉美货物运送至亚洲的成本。

但秘鲁副总统暨运输部长Martin Vizcarra在出访中国时向秘鲁媒体RPP表示，中国官员对于这条铁路兴建成本的初步估算，令秘鲁访问团感到吃惊。

访问行程初期，秘鲁总统库琴斯基向RPP表示，当他与中国官员会面时，他对于铁路兴建计划感到气馁，因其成本可能过于高昂，建造过程可能会对环境造成伤害。

Vizcarra表示，秘鲁的部分需要350亿美元资金，巴西的部分则需要250亿美元。

Vizcarra在RPP上表示，“350亿美元可以做好多让秘鲁人受惠的项目。”

若以600亿美元兴建这条铁路，这将是世界上最为昂贵的基础建设项目，甚至超越兴建成本590亿美元的中国三峡大坝。

中国是秘鲁最大贸易伙伴，也是智利铜及巴西大豆等等拉美大宗商品的主要出口地。

新华社报道，中国国务院总理李克强在与库琴斯基会面后表示，两国应着力推进“两洋铁路”等重大项目，共同倡导贸易自由化、投资便利化，为中秘、中拉开展经贸合作营造良好外部环境。(完)