秘鲁最大铜矿商Antamina预估2014年产量减少27%

调查：若政治状况维持不变 欧元区经济增长将稳定但温和
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路透利马11月13日 - 秘鲁最大铜锌矿商Antamina高管周四表示，由于矿石品位降低，今年铜产量可能减少约33.6万吨，较2013年减少27%。
该公司财务副总裁Jose Carlos del Valle表示，但明年产量可能恢复，因该矿区进入新的生产阶段。
不过，明年的铜矿产量将不可能达到2013年约46.1万吨的产量水准。
Del Valle表示，Antamina的劳工持续罢工，将不会影响到当前的产量水准，而且当劳工部介入后，罢工应该会在下周结束。
Antamina在2014年前九个月的铜矿产量减少16%至27.34万吨。
必和必拓(BLT.L) (BHP.AX)和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)各持有Antamina 33.75%的股权。Teck Resources TCKb.TO持股22.5%，三菱商事(8058.T)则持股10%。
Antamina矿坐落在秘鲁高原地区Ancash，秘鲁约30%的铜和20%的锌产自这里。(完)
(编译 戴素萍 审校 许娜)
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