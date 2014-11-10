全球金属：秘鲁最大铜矿Antamina工人开始无限期罢工--工会

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
路透利马11月9日 - 秘鲁最大铜矿Antamina工会SUTRACOMASA秘书长Jorge Juarez称，工人在周一0500GMT时开始无限期罢工，由于工人从利润分享协议获得的收入减少，要求资方发放一笔奖金。
Juarez通过电话告诉路透称，罢工将使该矿每月约3万吨的产能停产。
工会和管理层上周曾进行对话，但没有就工人要求达成协议。
Antamina曾表示，与工人之间的利润分享协议受铜产量下降及铜价下跌影响，矿商将继续想办法解决争端。
必和必拓 和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 在该矿各持有33.75%股份，Teck Resources 持有22.5%的股份，三菱商事 持有10%。
Antamina铜产量占秘鲁总产量的约30%，同时也是秘鲁最大的锌矿。秘鲁是全球第三大产铜国。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。