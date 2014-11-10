全球金属：秘鲁最大铜矿Antamina工人开始无限期罢工--工会

路透利马11月9日 - 秘鲁最大铜矿Antamina工会SUTRACOMASA秘书长Jorge Juarez称，工人在周一0500GMT时开始无限期罢工，由于工人从利润分享协议获得的收入减少，要求资方发放一笔奖金。

Juarez通过电话告诉路透称，罢工将使该矿每月约3万吨的产能停产。

工会和管理层上周曾进行对话，但没有就工人要求达成协议。

Antamina曾表示，与工人之间的利润分享协议受铜产量下降及铜价下跌影响，矿商将继续想办法解决争端。

必和必拓 和嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata) 在该矿各持有33.75%股份，Teck Resources 持有22.5%的股份，三菱商事 持有10%。

Antamina铜产量占秘鲁总产量的约30%，同时也是秘鲁最大的锌矿。秘鲁是全球第三大产铜国。(完) (编译 王丽鑫；审校 戴素萍)