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时事要闻 | 2015年 3月 23日 星期一 13:25 BJT

秘鲁南部塔克纳附近发生6.1级地震--美国地质调查局

路透3月23日 - 美国地质调查局表示，周一秘鲁南部塔克纳(Tacna)附近发生6.1级地震。

震中在塔克纳东部73英里处，震源深度为123英里。(完)

(编译 于春红; 审校 杜明霞)

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