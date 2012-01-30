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时事要闻 | 2012年 1月 30日 星期一 15:05 BJT

秘鲁沿海地区发生6.3级地震

路透利马1月30日电---美国地质勘探局称，秘鲁沿海地区周一发生6.3级地震，尚无人员伤亡或财产损失的报告。

此次地震发生在当地时间30日零时过後(北京时间下午1点左右)，震中位於伊卡(Ica)东南15公里处。

目击者称，地震导致利马的建筑出现震动。并无人员伤亡或财产损失的报告，但是当地电台表示，震中附近的居民在觉察到地震时十分震惊，并逃到户外。

2007年，一场8.0级的地震导致埃卡逾500人丧生，并摧毁了大量房屋。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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