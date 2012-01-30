秘鲁沿海地区发生6.3级地震

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透利马1月30日电---美国地质勘探局称，秘鲁沿海地区周一发生6.3级地震，尚无人员伤亡或财产损失的报告。
此次地震发生在当地时间30日零时过後(北京时间下午1点左右)，震中位於伊卡(Ica)东南15公里处。
目击者称，地震导致利马的建筑出现震动。并无人员伤亡或财产损失的报告，但是当地电台表示，震中附近的居民在觉察到地震时十分震惊，并逃到户外。
2007年，一场8.0级的地震导致埃卡逾500人丧生，并摧毁了大量房屋。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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