秘鲁亦盼加入RCEP 但对TPP仍维持希望

路透利马11月15日 - 秘鲁政府周二表示，该国已开始与中国就加入北京支持的区域全面经济合作伙伴关系协定(RCEP)进行协商。但秘鲁仍寄望美国总统当选人特朗普也许食言，不会真的废弃美国主导的跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

秘鲁贸易部长Eduardo Ferreyros表示，他希望秘鲁有朝一日既能是TPP一员，也能加入RCEP。

今年稍早与其他11个国家签署TPP的秘鲁，9月时对中国表示有意加入RCEP。

“问题是谈判早就在进行。”Ferreyros告诉记者有关与中国官员的RCEP谈判称。“我们获得的信号是，‘让我们先完成，然后再考虑如何接纳新成员。’”

如果支持自由贸易的秘鲁加入最终的RCEP协定，它将是RCEP在美洲的唯一一个成员，因此可能鼓励拉丁美洲的其他TPP签约国跟进。RCEP是一个涵盖从印度至新西兰各国的自由贸易区。

“我们得看看该协定的雄心有多大。”Ferreyros谈到RCEP表示。“即便不如其他协议那么深入，我们仍将加入。”(完)