欧央行官员警告称欧元区处于通缩环境中

* 普雷特就欧元区通缩环境提出警讯

* 但诺沃特尼认为没有通缩风险

* 德拉吉称欧洲央行采行低利率是因为经济疲弱

* 朔伊布勒警告称，欧洲央行宽松政策恐使改革速度放缓

记者 Ingrid Melander/Paul Carrel 编译 王冠中

路透巴黎/法兰克福11月22日 -欧洲央行首席经济学家普雷特周五表示，欧元区面临通缩的压力，而欧洲央行总裁强调，利率必须维持在低点，“因为经济疲弱”。

由于欧元区通胀率在0.7%，远低于央行的接近2%目标，因此许多欧洲央行官员本周均表示，央行对于采取新举措来支撑经济采取开放态度。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周二表示，“所有事情都有可能”，他和普雷特均表示，买进资产是个选项，也就是所谓的量化宽松。

但欧洲央行的少数保守派人士看来仍坚决反对这类举措。

德国财政部长朔伊布勒周五警告称，欧洲央行的宽松货币政策，可能促使部分欧元区国家放慢改革的脚步。

“货币政策不可取代降低赤字以及财政纪律的必要性，”他在法兰克福的欧洲银行业大会上表示。

欧洲央行总裁德拉吉则采取审慎的立场，他在周四浇熄外界对于央行正积极考虑采行负利率的臆测，周五又强调维持低利率的必要性。

“我了解对于长期低利率的担忧。但重要的是，要知道利率维持在低档是因为经济相当疲弱，”德拉吉在欧洲银行业大会上称。

“如果我们升息，就会进一步打击经济，会有人丢掉工作，其储蓄会在较长时期内处于低水准。”

同时还担任欧洲央行执委的普雷特表示，金融危机造成了更偏于通缩的环境，让欧元区面临欧洲战后历史上最为独特的债务负担。

“这对收入预期修正来说，是个非常不同的背景因素，堆积如山的债务会产生更大影响，”他在法国央行一项会议上称。

“有更多迹象显示是资产负债表衰退，比起1960年代的情况，更偏向是通缩环境。”

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼则在巴黎向记者表示，欧元区并未陷入通缩，“我没见到通缩的前景。”

诺沃特尼过去是支持欧洲央行的强硬派，而本周的各方谈话仍显示出各派之间的强烈分歧。

“11月的降息显示出他们准备好随时采取行动，但他们尚未见到实际的通缩风险，而对抗通缩问题是需要有强力举措的，”苏格兰皇家银行的分析师Richard Barwell称。“很多的谈话只是在提醒市场，必要时他们还是有有效的工具可用。”

**增印钞票**

德国Ifo信心调查高于预期，显示德国经济持续缓步复苏，并未支持欧洲央行采取进一步宽松政策。

经济合作暨发展组织(OECD)本周也支持量化宽松的构想，但德国央行总裁魏德曼则指出，增印钞票并不是解决欧元区危机的良方。

魏德曼的评论反映出德国对于印钞和通胀风险长久以来的担忧。

朔伊布勒周四表示欧洲央行不应提出“错误的货币刺激”，周五又说：“有个危险就是，这样的货币政策，尽管立意良善，仍可能在部分欧洲国家被误解为错误的诱因，因而不去执行必要的改革。”

在实际采行量化宽松前，欧洲央行比较有可能再次进行长期流动性挹注，也就是类似2011年底和2012年初进行的长期再融资操作。路透调查的货币市场交易员认为，欧洲央行可能在第一季再次进行这类操作。

但就算是长期再融资操作，也有可能会遭到央行委员的反对。魏德曼周四表示，欧洲央行必须确保其放款操作不会变得太过大方。

“从德国媒体对降息的尖锐回应，以及德国官员坚决反对下一步行动的态度来看，我想德拉吉目前是不会继续推进的，”BerenbergBank的Christian Schulz称。(完)

(译文审校 郑茵)

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