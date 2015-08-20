巴西石油称并未与美国当局就了结腐败调查展开谈判

路透圣保罗8月19日 - 巴西国家石油公司(巴西石油，Petrobras)(PETR4.SA)在周三提交的文件中表示，公司并未就支付罚金以了结美国刑事和民事调查的问题展开谈判。

路透周二援引消息人士的话报导，巴西石油或需支付至少16亿美元的创纪录罚金，以了结美国针对其腐败丑闻的刑事和民事调查。该公司法律顾问最近向这名消息人士告知了相关情况。

另外两名直接了解巴西石油打算的消息人士也说，若能达成和解协议，其金额可能会很“高”，而且达成和解应该是几年以后的事了。但他们拒绝给出具体的估计数字。

这三名消息人士均要求匿名，并称对罚金规模的估测都是十分初步的。

这家石油公司聘用美国律师事务所Gibson, Dunn & CrutcherLLP和巴西律师事务所Trench, Rossi e Watanabe针对相关指控展开内部调查，并承诺将收集到的信息提交给监管当局。

Gibson, Dunn & Crutcher周三表示，尚未与巴西石油讨论就美国证券交易委员会(SEC)或美国司法部等监管部门的调查支付罚金的事宜。

美国司法部拒绝就巴西石油的声明置评。

巴西石油周三还称，美国当局尚未就调查结果或相关最终罚金做出决定。该公司新闻部门管理人士拒绝透露，他们是如何了解美国政府想法的。(完)

(编译 王颖；审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。