巴西石油称并未与美国当局就了结腐败调查展开谈判

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透圣保罗8月19日 - 巴西国家石油公司(巴西石油，Petrobras)(PETR4.SA)在周三提交的文件中表示，公司并未就支付罚金以了结美国刑事和民事调查的问题展开谈判。
路透周二援引消息人士的话报导，巴西石油或需支付至少16亿美元的创纪录罚金，以了结美国针对其腐败丑闻的刑事和民事调查。该公司法律顾问最近向这名消息人士告知了相关情况。
另外两名直接了解巴西石油打算的消息人士也说，若能达成和解协议，其金额可能会很“高”，而且达成和解应该是几年以后的事了。但他们拒绝给出具体的估计数字。
这三名消息人士均要求匿名，并称对罚金规模的估测都是十分初步的。
这家石油公司聘用美国律师事务所Gibson, Dunn & CrutcherLLP和巴西律师事务所Trench, Rossi e Watanabe针对相关指控展开内部调查，并承诺将收集到的信息提交给监管当局。
Gibson, Dunn & Crutcher周三表示，尚未与巴西石油讨论就美国证券交易委员会(SEC)或美国司法部等监管部门的调查支付罚金的事宜。
美国司法部拒绝就巴西石油的声明置评。
巴西石油周三还称，美国当局尚未就调查结果或相关最终罚金做出决定。该公司新闻部门管理人士拒绝透露，他们是如何了解美国政府想法的。(完)
(编译 王颖；审校 徐文焰)
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路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。