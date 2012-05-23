中石油称今年将进口230-250亿立方米中亚天然气

人民币放量收贬 两会临预期趋稳料续跌空间有限
路透上海/北京2月21日 - 人民币兑美元即期周二放量收贬，盘中刷新一周新低，因美指反弹。交易员指出，美元偏强也提振了客盘购汇情绪，但汇价靠近6.89元附近后有自营盘止盈，且有大行适度提供流动性，汇价跌幅缩减，成交量扩增。中国“两会”（人大和政协）日益临近，料短期续跌空间有限。
路透北京5月23日电---中国最大油气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)董事长蒋洁敏周三称,今年中石油将进口230-250亿立方米中亚天然气,明年可望达300亿立方米.
蒋洁敏是在周三股东大会後的媒体见面会作出如上表述.该公司去年自中亚进口天然气为159亿立方米.
他并称,公司原油产量将在保持稳定的基础上增长,预计到2015年原油产量将达到或略超过1.1亿吨;天然气亦保持增长,且增长势头高於原油,已经进入高速增长阶段.
蒋洁敏指出,西气东输三期工程将於今年开工,并将引入战略性投资者.预计用2-3年时间完成.
"(战略性投资者)包括政府投资和各种所有制的投资,肯定包括民营资本."他说.
蒋洁敏预计,天然气价格机制改革不会一步到位,或推出过渡性的机制和价格,以令用户更易于消化吸收.
据他透露,中国石油正在集中对美洲运营中心的建设,在加勒比海进行炼油项目的考察.
目前,中国石油的亚洲运营中心在新加坡已经基本形成,覆盖香港、日本、迪拜等国家在内运输加工仓储等,这些功能已经基本完备.(完)
--发稿 李文科;撰写 苏丹; 审校 乔艳红
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