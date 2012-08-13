中国石油获准发行400亿元公司债

今年中国全国32个省级单位固定资产投资规模将达65万亿左右--发改委
路透北京3月1日 - 中国国家发改委秘书长李朴民周三称，2016年中国全社会固定资产投资完成60.65万亿元人民币，同比增长7.9%。如按照这一速度，2017年全国32个省级单位（含新疆生产建设兵团）固定资产投资规模将会达到65万亿左右。
路透北京8月13日电---中国最大油气生产商--中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)周一称,其拟发行面值总额不超过400亿元人民币的公司债券,已获得中国证监会的核准.
该公司的公告并称,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少於总发行面值的50%,自核准发行之日起六个月内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成.该批复自核准发行之日起24个月内有效.
该股A股上周五收报9.00元,过去一个月累计微涨0.45%.
在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯
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路透北京3月1日 - 中国国家发改委秘书长李朴民周三称，2016年中国全社会固定资产投资完成60.65万亿元人民币，同比增长7.9%。如按照这一速度，2017年全国32个省级单位（含新疆生产建设兵团）固定资产投资规模将会达到65万亿左右。
路透上海/北京3月1日 - 人民币兑美元即期周三收跌逾百点，但波动区间仍较为有限。交易员称，美国总统特朗普国会讲话提振美指，但大行出手结汇，人民币跌幅稳定。随着“两会”（人大和政协）临近，料短期难突破1月中旬以来维持的波动区间。
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。