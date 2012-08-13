中国石油获准发行400亿元公司债

路透北京8月13日电---中国最大油气生产商--中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)周一称,其拟发行面值总额不超过400亿元人民币的公司债券,已获得中国证监会的核准.

该公司的公告并称,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行面值不少於总发行面值的50%,自核准发行之日起六个月内完成;其余各期债券发行,自核准发行之日起24个月内完成.该批复自核准发行之日起24个月内有效.

该股A股上周五收报9.00元,过去一个月累计微涨0.45%.

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 黄凯

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