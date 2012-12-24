中石油在竞购艾克森美孚伊拉克油田权益案中居领先地位

路透北京/伦敦12月20日 - 中国石油天然气集团公司(CNPC)在艾克森美孚(Exxon Mobil)标售伊拉克West Qurna-1油田权益案中居领先地位.艾克森美孚若成功出脱该权益,将意味着西方在伊拉克石油产业的影响力减弱.

艾克森美孚(XOM.N)此前与伊拉克北部库尔德斯坦自治区签订的石油开采合约,导致该公司与伊拉克中央政府失和.艾克森美孚因而准备退出其在这块南部大油田的股份.

伊拉克及中国方面的消息来源说,中石油(0857.HK)(601857.SS)正协商收购艾克森美孚在West Qurna-1油田60%的权益,而且还有其他竞购对手.

"中石油表达出对此油田的兴趣.而从我们这方面来说,他们占更大角色也没有问题.这并不是敏感议题."一位高级伊拉克官员说.

"这些是服务合约,并不是产品分成合约(这将使企业拥有控股权),所以他们不管是拥有10个还是一个油田,都没关系."

中国对能源需求甚殷,也是伊拉克原油的主要买家,能够取得储备管道极具战略意义.中国已经准备接受更严格的合约条款,以及比西方石油巨擘更少的利润.

中方企业若能取得West Qurna-1油田,那么目前伊拉克已开采的油田中,授予外资的服务合约有32%是属于中资企业,高于现在的21%.

"中石油正在洽谈从艾克森美孚手里购买权益.这件事存在竞争对手,"一消息人士称,"预计艾克森美孚很快会有决定."

伊拉克已经释出讯号,若中石油与俄罗斯的Lukoil(LKOH.MM)决定购买艾克森美孚的权益,伊拉克会更偏由这两家公司购买.伊拉克并暗示,已经收到二者愿意考虑购买的"积极讯号".

但Lukoil目前为止未作出任何承诺.该公司是俄罗斯第二大的原油生产企业,目前已经在开发West Qurna-2油田.(完)

(编译 李婷仪/隋芬; 审校 程琳/蔡美珍)

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