中石油将搭建六大平台引入民间投资（更新版）

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
(新增细节)
路透北京3月5日 -中国石油天然气集团公司(CNPC)董事长周吉平周三表示，该公司计划搭建六大商业平台来引入民间投资。两周前其同业对手中国石化(0386.HK)向非国有合作伙伴开放了零售油品业务。
中国政府正推动能源与电信等领域的大型国有企业引入非国有投资，以提高效率。
周吉平表示，中国石油集团将争取获得民间投资，合作修建输油管道、开发非传统油气资源以及兴建石油精炼与化工综合企业。
周吉平在北京参加人大会议的间隙对记者称，该公司的海外勘探和生产业务，以及金融业务也将向民间投资开放。不过他没有透露该公司准备引入多大比例的民间资本，称此类决定须由董事会决定。
中国石油集团的亚洲最大油气生产商--中石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司。
周吉平指出，投资输油管道可以面向在建项目，也可以是新规划的项目。非传统资源投资可能涵盖页岩气、煤层气和致密地层天然气。
亚洲最大的石油精炼商--中石化上个月表示，计划面向民间资本出售旗下零售油品业务最多30%的权益。这是该公司数十亿美元重组计划的一部分，旨在提高其下游业务的价值。(完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
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