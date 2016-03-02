独家：巴西国家石油公司将把五年投资计划削减约五分之一--消息

路透里约热内卢3月1日 - 两名帮助起草计划的消息人士向路透表示，巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)下月将把公司五年投资计划削减约五分之一，因油价低迷、巨额债务以及腐败丑闻影响该公司为海上项目融资的能力。

消息人士说，该公司2016-20年的资本支出计划将降至约800亿美元，每年平均约为160亿美元。这些消息人士要求匿名，因为该计划尚未最终确定。

该计划若获得批准，将成为该公司自2006年以来规模最小的五年投资计划，也是该公司在短时间内再一次削减投资计划。

新的投资规模将比该公司1月宣布的984亿美元减少近20%。1月数字是对去年6月公布的2015-19年总计1,300亿美元投资计划的第三次下修。

多次下修投资计划凸显出，自从10年前发现部分规模最大的海上石油资源以来，该公司的前景已明显恶化。

新计划将仅为巴西国家石油公司2012-16年资本支出计划2,350亿美元(或每年470亿美元)的三分之一，后者也是当时全球规模最大的企业支出计划。

“忘记这些吧。当时的巴西国家石油公司已不复存在，这归咎于经济形势，也归咎于毁掉该公司的糟糕行动，”消息人士说。

巴西国家石油公司的新闻办公室未予置评。(完)