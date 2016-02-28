巴西石油获得中国新贷款 有助偿付2016年多数债务--消息

路透里约热内卢2月26日 - 一笔由中国提供的高达100亿美元贷款，或许可以几近全部偿付巴西国家石油公司(Petrobras)(PETR4.SA)的2016年到期债务，减轻巴西石油的压力。

这笔贷款由中国国家开发银行[CHDB.UL]提供，并且在周五宣布。一名参与债务谈判的消息人士向路透表示，贷款金额在50-100亿美元，并且可依中国方面的要求，以现金或石油偿还。

巴西石油债务约1,300亿美元，为全球债务压力最大的石油生产商。

“这笔贷款增加了中国对巴西石油的承诺，对于偿付今年到期的120亿美元债务，将大有帮助，”消息人士称。由于未获允许公开谈论这项贷款，消息人士要求不具名。

巴西石油表示，国开行的贷款条件与2009年的协议相似。在2009年协议中，巴西石油保证向中国石化(600028.SS)(0386.HK)提供最高20万桶/日石油，持续10年。

虽然这笔新贷款大幅提高了中国对巴西石油的承诺，但国开行的具体曝险金额并不明朗。消息人士称，包括2009年的10年期贷款在内，中国同意向巴西石油放贷最高150亿美元。

巴西石油发言人表示，如果算进国开行去年向巴西石油荷兰子公司提供的50亿美元贷款，则这笔新贷款使中国的承诺金额提高至150亿美元。

巴西石油周五声明称，100亿美元新贷款是巴西与中国5月签订合作协议的结果。(完)