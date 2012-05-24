中石油拟将2015年煤层气产量目标调高50%

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京5月24日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)子公司一名高层周四表示,正按政府要求重新起草煤层气发展规划,将2015年目标调高50%至60亿立方米,而今年产量有望达30多亿立方米.
中国石油旗下中石油煤层气公司总经理接铭训对路透表示,此番调整与中国欲整体提速煤层气开发有关,发改委之前公布的中期目标同时有望整体上修.但他未给出具体数字.
"现在发改委要求我们(2015年)做到60亿立方米.我们现在还在做规划,新规划还没拿出来."接铭训在中国能源战略高层论坛间隙称.中石油之前设定2015年规划目标40亿立方米.
国家发改委今年初发布的煤层气开发利用"十二五"(2011-2015年)规划称,到2015年中国煤层气产量要达300亿立方米,
煤层气(煤矿瓦斯)主要成分为甲烷,是伴生煤炭、游离于煤层间的天然气体,与页岩气和致密砂岩气构成当今世界三大非常规天然气.
中国是仅次于俄罗斯、加拿大的世界第三大煤层气储藏国.中国埋深2,000米以浅煤层气地质资源量约36.81万亿立方米.
中国石油总裁周吉平於周三股东大会间隙曾表示,相较刚起步的页岩气而言,目前中国的致密气和煤层气更具开发可行性.
接铭训并称,公司目前暂无海外煤层气投资计划.
中国石油曾於2010年联手皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)收购澳洲煤层气企业Arrow EnergyAOE.AX,并於2011年订协议收购从事煤层气勘探和开发业务的澳洲Bow Energy Limited.(完)
(路透香港雷美珍对此文亦有贡献)
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
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