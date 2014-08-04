企业并购：中石油将在9月底之前完成Dover油砂项目的收购--消息

路透香港8月4日 - 一位知情人士告诉路透，中国石油天然气股份(简称中石油) 打算在9月底之前支付逾10亿美元完成对加拿大Dover油砂项目的收购。该资产为加拿大Athabasca Oil 公司所有。

中石油本应在6月完成对Athabasca Oil在该项目40%股权的收购，消息人士称，在中国进行反腐调查时，公司对项目进行了评估，因此延迟了付款。

该消息人士并称，内部评估显示，项目的地质结构比预期的更为复杂，因此可能增加开发成本，但收购将继续进行。

“下一步是完成交易，中石油将在8月或9月付款，”该消息人士称。由于未获接受媒体采访的授权，该消息人士要求匿名。

中国石油投资者关系主管毛泽锋表示，目前没有不继续进行收购的任何迹象。他拒绝进一步置评。

Athabasca Oil拒绝对付款问题置评。

付款推迟引发外界揣测交易可能被取消，因中国政府正在对中石油及其母公司约12名前高管进行贪污调查，包括中石油海外勘探开发公司副总经理宋亦武。

中石油在2009年签署协议以19亿加元收购Athabasca Oil公司在Dover和MacKay River的油砂项目的60%权益。

根据协议，Athabasca Oil在获得加方监管机构批准后，有向中石油出售这两个项目剩余40%股份的选择权。中石油在2012年以6.8亿加元收购了MacKay River项目剩余的40%权益。

消息人称，中石油和Athabasca现在对Dover项目剩余40%的最终款项进行磋商，但应该与之前达成的12.3亿加元变化不大。(完)