中石油大连石化分公司发生油罐爆炸

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透上海6月2日 - 新华网周日报导，中石油大连石化分公司今日14时20分许发生油渣罐爆炸事故，先后有两个装有残留柴油的油罐爆炸，已造成至少两人失踪、两人受伤。
报导并没有就该爆炸事故给出更多细节。
中国石油大连石化公司是中石油集团最大的炼油基地，2012年全年加工原油1,710万吨，当年实现营业收入首次突破千亿元人民币，达1,030亿元。2011年8月，大连石化原总经理因该地区事故频发而被免职。(完)
(发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)