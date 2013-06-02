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时事要闻 | 2013年 6月 3日 星期一 07:24 BJT

中石油大连石化分公司发生油罐爆炸

路透上海6月2日 - 新华网周日报导，中石油大连石化分公司今日14时20分许发生油渣罐爆炸事故，先后有两个装有残留柴油的油罐爆炸，已造成至少两人失踪、两人受伤。

报导并没有就该爆炸事故给出更多细节。

中国石油大连石化公司是中石油集团最大的炼油基地，2012年全年加工原油1,710万吨，当年实现营业收入首次突破千亿元人民币，达1,030亿元。2011年8月，大连石化原总经理因该地区事故频发而被免职。(完)

(发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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